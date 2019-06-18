香港反送中 傳英國首相梅伊將向中國直接表態

2019-06-18 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港《反送中》抗爭規模擴大，連續兩個週日上街，累計逾 300萬人上街頭，約是香港半數人都抗爭，引起全球關注，曾經治理過香港的英國，也受不了，繼日前首相梅伊（Theresa May）對外表態關切《反送中》之後，傳她也將與正在訪問倫敦的中國副總理胡春華討論這個問題。

綜合媒體報導，香港政府修訂《逃犯條例》（送中條例、引渡條例）允許香港法院將人引渡到中國大陸，梅伊發言人在倫敦時間週一指出，英國將香港發生的抗議活動，視為當地民眾反對香港政府對法案修訂的明顯跡象。

發言人強調，「香港的引渡安排需符合《中英聯合聲明》規定的權利及自由，這點至關重要。」

事實上，梅伊已在本月12日公開對反送中表態，強調香港的引渡法令須符合《中英聯合聲明》中有關保障港人權利及自由的部分；而今再傳出梅伊將與胡春華面談送中條例，等於是升高關切程度達到國家層級。

根據1984年中英兩國共同發表的《中英聯合聲明》，中國承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式50年不變，在「一國兩制」下享有不同於中國的自由與司法獨立。但這份文件的法律效力，中國外交部曾在2017年宣稱，《中英聯合聲明》只是一份歷史文件，不具任何現實意義。但是英國外長則於今年6月12日在推特上表示，《中英聯合聲明》具有法律約束力，並強調，是時候透過《中英聯合聲明》保障香港的權利、自由和高度自治。

英國外交部更向國會表示，引渡條例修訂未能保護香港的自治和司法獨立。

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