若林鄭月娥不下台 黃之鋒：會有更多民眾上街

2019-06-17 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日爆發「反送中」大規模示威遊行，期間「香港眾志」秘書長黃之鋒，因為2014年佔領旺角時違反禁制令，被以藐視法庭罪判刑，錯過兩場示威遊行；黃之鋒17日出獄後馬上投入反送中運動，並在《BBC》採訪下表示，「林鄭月娥不下台，未來將有更多民眾上街」。

據《BBC》報導，黃之鋒表示，他強烈支持任何形式或是直接行動的公民抗命，因為不管是《送中條例》或是北京對香港市民採取強硬政策，都是習近平與「邪惡的」林鄭月娥策略，目的都是為了壓制我們的基本人權。黃之鋒認為，現在是時候讓香港人民發聲表達自己的不滿。

黃之鋒指出，當香港警察使用催淚彈、胡椒噴霧對示威者採用武力攻擊時，就已經表達了清楚的訊息：政府和政權將整個世代的香港市民，從民眾變成了異見者。

林鄭月娥宣布將暫緩逃犯條例審查，昨晚也低姿態向香港民眾致歉，黃之鋒則重申，我們要求的是撤回逃犯條例修訂，不是任何程度的暫緩，這才是我們要的。

黃之鋒表示，這次行動中看到香港警察的武力襲擊，但林鄭月娥將這次抗議視為暴動，「我們要求林鄭月娥道歉，並且收回『暴動』的指控，並且承認這是公民抗命行動，不是暴動。」黃之鋒重申，必須撤回逃犯條例的修訂，並且林鄭月娥沒有能力領導香港，林鄭月娥必須下台。

黃之鋒表示，當香港民眾走向街頭時，為自由付出的代價是胡椒噴霧與催淚彈，甚至是流血，我們希望林鄭月娥必須意識到，她也得付出代價，如果她不下台的話，我相信昨天的示威人數將不是香港有史以來最多的人數，未來將會有更多民眾走上街頭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法