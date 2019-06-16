入獄前掛念反送中 香港眾志黃之鋒將於週一上午獲釋

2019-06-16 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒2014年因佔領旺角期間違反禁制令，以藐視法庭罪遭到判刑，他入獄前還曾表示「反送中條例靠大家」；黃之鋒16日晚間在臉書發文，表示將於明早出獄，許多網友紛紛在貼文底下留言「歡迎回歸」！

綜合媒體報導，黃之鋒是香港泛民主派眾志的祕書長，2014年「雨傘運動」期間，黃之鋒和社民連副主席黃浩銘等社會運動人士「占領旺角」阻撓警方清場，遭控涉及藐視法庭罪，於2018年1月被判刑3個月，他不服刑期提出上訴，香港高等法院判黃之鋒刑期由原來的3個月減至2個月，當時法官作出裁決後，旁聽席有民眾激動落淚。

在監獄服刑期間，黃之鋒仍十分關注香港動態，甚至投書美國時間12日出版的《時代雜誌》，表示「我現在缺乏自由，是我為我愛的香港所付出的代價」，然而近期《逃犯條例》修訂案（「送中條例」）的爭議，中國和香港政府應為警民衝突負責，而送中條例一旦通過，是為「獨裁政權的勝利」。

黃之鋒的臉書晚間10點多表示，因服刑期滿，將於17日上午10時從荔枝角收押所出獄，貼文底下的Hashtag以「#馬上歸隊」、「#不撤回不撤退」表達對「反送中」的掛念，許多網友在貼文留言祝賀「Welcome back！」（歡迎回來）、「香港需要你！」、「Proud of You！」（為你感到驕傲）、「香港人好爭氣，無負你所托」！

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