70％外資從這來！ 經濟學者：中國毀掉香港無異自宮

2019-06-18 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港本月9日、16日接連2次反送中大遊行，外界關注中國共產黨對此事的動向；有華裔獨立經濟學者在推特上的1篇PO文獲得廣大關注，他貼出香港歷年對中國投資的數據，抨擊：「毀掉香港，等於趕走70%的外資，無異於揮刀自宮」。

「冷山」在推特帳號貼出「香港金融中心演變」數據資料圖，當中引用中國商務部資料，在2009年中國實際利用的外資金額為901億美元（相當於台幣2兆8394億元），當年香港對中國投資就佔了540億美元（折合台幣約1兆7017億元），佔占比59.9%，此後更是連年攀升。

中國商務部5月20日最新統計資料指出，2019年1月至4月，實際使用外資金額451.4億美元（約台幣1兆4222億元），當中有310.6億美元（約台幣9786萬元）來自香港，佔比達69%。

「冷山」表示，香港投資佔外商總投資近70%，若缺乏香港金融中心的地位，外資不可能放心在中國投資，因此能見香港的地位，北京、上海、深圳等城市再過50年也難以取代，把香港摧毀等同趕走70%外資，等於是自我閹割，「多蠢才會這麼幹啊！」

華裔獨立經濟學者「冷山」推特全文

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