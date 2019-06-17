川習G20見面談「反送中」？中國先畫線：反對！

2019-06-17 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）透露，如果美國總統川普（Donald Trump）和中國領導人習近平在G20峰會上會面，將提及香港「反送中」抗議事件。中國外交部今（17）天回應，若有人心懷偏見，以此作為干涉中國內政的藉口，中方「堅決反對」。

綜合媒體報導，20國集團高峰會（G20）6月底在日本大阪舉行，美國多次表示，希望美中元首在峰會期間安排會晤。美國國務卿龐皮歐受訪時提到，大家都看到香港正在發生什麼事，也關注香港人所重視的事情；他強調，未來幾週內「我們有機會見到習主席，川普一定會提香港人權問題。」

中國外交部發言人陸慷今日在例行記者會上說，如果其他國家想了解中國政策和情況，只要是「真心善意」，中方都持開放態度；但若有人「心懷偏見」，毫無根據地指責中國內部事務，以香港特別行政區的事為藉口「干涉中國內政」，中方絕對反對。

另外，針對港人不同意特區政府把12日遊行定為「暴動」一事，陸慷指出，中國外交部支持港府的立場沒有任何變化，中央政府依然強烈譴責有關暴力行為，堅定支持警隊依法懲治，守護香港法治和社會治安。

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