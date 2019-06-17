港府因殺人案修逃犯條例 學者：台灣司法請求多遭退件

2019-06-17 00:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港政府擬修「逃犯條例」，遭百萬人民上街反對，質疑其侵害人權，港特首林鄭月娥堅稱，是要彌補港人來台殺人卻無法審判的漏洞，但台灣學者駁斥，台向港請求的司法互助，多被退件，是港府法律部門的政治化，並對台灣羞辱所致。

香港特首林鄭月娥擬修「逃犯條例」，並以港人陳佳同來台灣旅遊、殺害女友潘曉穎、逃回香港案例，認為因台港無逃犯移送慣例，而有司法漏洞，決定堅持修法。但此逃犯條例卻納入將人犯引渡到中國的方法，遭香港人民質疑，恐把所有入境香港的人，都讓中國抓走，嚴重侵犯人權等，在香港已連續2週破百萬人上街抗爭，要港府退回修法，事件更引發國際關注。

針對港府說法，政治大學教授劉宏恩便已點出，林鄭將台灣當作藉口，但其實香港立法會的議員，早在今年2月15日就提案針對台灣的引渡先修法，卻遭特區政府和建制派議員（親中派）強力否決。

關注香港議題的台大教授陳弱水也分析，台灣向香港提出司法互動請求，向來被以「退件」處理，這次陳男在台灣殺害潘姓女友，台灣再度提出引渡陳男來台的互助請求，港府雖破例收件，但毫無回應，可見港府其不關心人道與正義，更是羞辱台灣。

陳弱水認為，上述情況證明，香港政府的法律部門已經政治化了，不但違反香港基本法第63條：「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」，而且見證英國統治所留下來的卓越法治傳統受到嚴重侵蝕。

陳弱水還說，台灣駐港代表盧長水的人事命令早已發布，去年8月1日上任，但事隔10個月到現在還無法取得赴港簽證，香港特區政府拒絕和台灣有基本溝通，卻在逃犯條例修訂遭反彈時，拿台灣當應付危機的藉口，呼籲世界看清真相。

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