反送中》直擊現場！空拍機低飛近拍「催淚煙霧中的金鐘」

2019-06-17 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日爆發「反送中」大規模示威遊行，12日大批香港民眾包圍立法會期間，有空拍機公司派出空拍機穿梭金鐘道上空，拍攝現場，畫面中香港民眾怒吼「撤回！撤回！」的呼聲更是響徹立法會及政總一帶。

6月12日，香港政府原定將在當天在立法會為修訂《逃犯條例》進行二讀，但前一天晚上許多香港民眾便徹夜留守立法會，阻止開會。最後原定早上11時舉行的《逃犯條例》二讀辯論會議也被延後。6月15日，香港特首林鄭月娥僅稱「暫緩」修訂條例，又聲稱警民衝突中，警方強勢發射150枚催淚彈及多發布袋彈、橡膠子彈的行為是「天公地道」，引爆群眾不滿情緒，昨（16）日香港民眾再度走上街頭，遊行人數更達到了破紀錄的200萬人。

瑞士空拍機器材公司Team BlackSheep，12日派出空拍機紀錄了示威活動，空拍機穿梭在夏慤道、添美道和附近數條天橋，拍下了洶湧的抗議人潮；另一方面也藉著空拍機的視角，捕捉到警方帶上盾牌、催淚彈，步步逼近抗議群眾。

香港警方在當天下午3點，開始連環施放催淚彈及布袋彈以驅散群眾，空拍機也以低空飛行，穿過陣陣催淚彈造成的濃煙，拍下了震撼畫面，影片末段，拍攝者似乎被橡膠子彈射中，最後終止畫面。

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