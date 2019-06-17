選情不利數據外洩 川普開除多位民調專家

2019-06-17 21:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普18日啟動連任競選活動前夕，競選團隊內部的多組民調數據竟外洩，顯示川普在多個關鍵州的民調，均落後民主黨多位潛在對手。紐約時報、有線電視新聞網（CNN）指出，川普競選團隊16日決定，將與5位合作民調專家中的3位終止合作，以防數據進一步外洩。

美國廣播公司（ABC）、國家廣播公司等（NBC）等媒體報導，川普團隊3月對17州進行的民調顯示，川普在11個關鍵州的支持率，均落後民主黨籍的有力參選人、前副總統拜登，尤其在賓州、密西根州和威斯康辛州等3個上屆大選中，川普以些微差距擊敗希拉蕊．柯林頓的州，川普的落後幅度均達2位數。就連共和黨近40年大票倉的德州，川普也僅贏拜登2個百分點。

據悉，川普對不利選情的數據走漏相當震怒，團隊因此決定開除3位民調專家，包括德州民調機構「Baselice & Associates」老闆兼執行長貝斯利斯（Michael Baselice）、川普高級顧問康威曾任職的「The Polling Company」，以及2016年曾任團隊民調專家、原將續任的蓋勒（Adam Geller）。另2位民調專家法布利吉歐（Tony Fabrizio）及麥勞克林（John McLaughlin）則可望留任。

CNN引述消息人士指出，開除民調專家與數據正確與否無關，而是為了讓川普息怒。紐時指出，川普2020競選團隊經理帕斯凱爾（Brad Parscale）坦言，外洩的民調數字無誤，但強調3月份的調查已經過時，在「通俄門」特別檢察官穆勒公布調查報告、證明川普無罪，以及民主黨總統參選人開始主張「極左」政策後，「我們在之前調查的17個州中看到，民調已大幅傾向川普。」

川普及其團隊將在美東時間18日晚上，在佛州奧蘭多市舉辦大型造勢活動，正式展開連任競選活動。報導指出，川普希望在民主黨26及27日首次初選辯論前，就先聲奪人、吸引注意力。法新社指出，佛州選民達1400萬，川普若想保住白宮大位，就必須在佛州取得勝利。

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