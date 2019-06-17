打臉所有挺中言論！律師：在那政治零分經濟也零分

2019-06-17 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨（16）日發表道歉聲明，並表示無期限延後修訂「逃犯條例」；律師呂秋遠對此在臉書打臉所有台灣內部「挺中言論」，諸如「簽署和平協議、不要刺激中國、政治零分、經濟一百」與「不做虧心事，幹嘛怕人敲門」，並提到「在中國，什麼都是政治，你政治零分，經濟也零分」。

呂秋遠今（17）日指出，香港人之所以要反對「逃犯條例」的修改，是防止「一國兩制」變成「一國一制」，倘若條例通過，「香港人犯法，香港司法審判」的底線就會瓦解，中國此後僅需「形式上」向香港法院提交文件，說明有有引渡必要，無法實質審查的香港法院就必須交人。

台灣人別幫中國說話

呂秋遠表示，台灣支持香港反送中抗爭，是避免自己在中國被構陷於罪，台灣人最喜歡說「不做虧心事，幹嘛怕人敲門」？但中國刑法充滿不確定性，難道不做虧心事，就不用怕之後得罪中國朋友？若對方有錢有勢，只要台人到香港旅遊、轉機，就有回不了家的風險，「強調沒做壞事幹嘛擔心的人，不是太傻就是太天真，不然就是這輩子沒得罪過人」，一旦「逃犯條例」通過，「我說你壞你就壞，聽懂了嗎？」

呂秋遠強調，沒人不知道「唇亡齒寒」的含意，但現在卻有很多裝睡的人，香港被中國併吞22年來，民眾無法直選政務官與民代，生活品質、經濟差距惡化，台灣人擁有主權獨立的政府，卻有人吵著要簽和平協議，怕刺激中國，甚至喊出「政治零分、經濟一百」口號，國民黨也還在自嗨「一個中國、各自表述」，「有人與虎謀皮，怎麼能不兔死狐悲？」

呂秋遠補充，香港200萬人上街怒吼的風波並不小，「反送中不是認為犯罪者不用制裁，而是反對犯罪者送到中國制裁，要留在本地制裁」，支持送中條例的人，捫心自問是否政治選對編，是否曾得罪中國人，有沒有「低級紅高級黑」，若有，「香港就不會是你能去的地方」，別忘了李明哲被認罪後，回家的日程遙遙無期。

呂秋遠臉書全文

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