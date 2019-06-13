假港警？香港網友爆料中國公安扮警向民眾開槍

2019-06-13 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕昨（13）日香港民眾為抗議《逃犯條例》走上街頭，不過警方卻使用橡膠彈、布袋彈向民眾開槍，爆發嚴重流血衝突，今有香港網友爆料，昨開槍的香港警方裡疑似有中國公安假扮，不是真的港警，引起網友熱烈討論。

據PPT爆料，有香港網友在他們的討論平台上PO出照片，上頭寫著「向民眾開槍的警察，不是真的香港警察，而是中國公安假扮，難怪要合照留念；剛剛打游擊到中環的時候，聽到那群速龍親口承認的」，照片上的員警，警員編號為9459，經網友查詢後，發現警員姓名為宋艷伶，職級為女總督察（輔警），不過穿著警服的卻是一位男性。

此外，照片中還寫著「還有警察是有人性，追到我們時只用盾牌威嚇，並跟我們說，快點向後走，不會打我們」。雖然爆料的香港網友有在貼文上標示，「不確定是否為真，大家可以參考一下」，不過該爆料被香港網友們在各平台熱烈討論。

不過，早在前（11）日晚間，野百合學運領袖范雲就表明有香港朋友告訴她，在金鐘站強迫多名年輕人靠牆排開並強制搜身、查驗身分證的香港警察，就是中國解放軍換上香港警服假扮的。

PTT上的網友則酸，「中共正常發揮完全不意外」、「難怪往死裡打」、「高調，香港加油」、「誇張」、「就一定有鬼 果不其然」。

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