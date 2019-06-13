反送中增至72傷 政總、金鐘站今持續關閉

2019-06-13 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾為抗議當局將二讀《逃犯條例》修正法案走上街頭，昨日下午在警方不斷施放催淚彈後，示威者陸續退到中環，截至今凌晨示威者開始離開干諾道中的防線，並勸留守者暫時離開現場，「明早7時再見」。據醫院管理局指出，截至昨晚10點已知有72人受傷，年齡介於15歲至66歲，醫生工會也聯合譴責警方，在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部，並非正常驅散手段。而在本次衝突過後，灣仔至中環一帶交通仍未完全開通，所有位於金鐘至中環的巴士站目前仍停用，港鐵金鐘站仍應警方要求持續關閉，至於香港政府總部今明兩日也是暫停開放。

醫生工會譴責警方濫用暴力

綜合媒體報導，香港政府無視百萬「反送中」民怒，強推《逃犯條例》修正草案，引發各界發起罷工罷市罷課連署，民眾也紛紛走上街頭示威，昨上午起逾萬人湧到包圍立法會大樓和政府總部等建築物周圍，但昨下午3時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突。據香港政府新聞處引述醫院管理局資訊，截至昨晚10點已造成72人受傷，傷者年齡介於15至66歲，其中兩人情況嚴重。

香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟為此聯合譴責聲明，指警方集會初期便向示威者使用武力以及過量的催淚氣體，甚至使用布袋彈和橡膠子彈，使用時瞄準射向示威者頭部及新聞工作者，聲明指這些舉動都不是以驅散人群或群眾控制為目的手段，多名在現場的民眾、醫護人員及新聞工作者都因警方濫用暴力而受傷。

在警方不斷施放催淚彈後，示威者昨下午先是從金鐘陸續退到中環，一度有數千人聚集封鎖干諾道中，不過截至今凌晨，陸續有示威者勸留守者離開現場，有示威者稱，因前線人數少，未必能再承受一波衝擊，物資又已逐步撤離，顧及參加者安全，決定撤走，並預告還會有升級行動。

香港政府行政署則宣布，今明兩日（13日及14日）政府總部暫停開放。政府人員不需返回政府總部工作，按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。港鐵於今早近6點時也表示，原訂今上午將正常開放的金鐘站，將因應警方要求持續關閉。而目前所有位於金鐘至中環的巴士站仍持續停用，包含新巴城巴16條行經灣仔至中環的路線暫停，九巴多條過海路線途徑的金鐘至中上環巴士站停用，另外有80條巴士線需要改道行駛。

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