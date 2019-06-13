反送中增至72傷 政總、金鐘站今持續關閉
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2019-06-13 07:59
醫生工會聯合譴責香港警方，在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部，並非正常驅散手段。（路透）

醫生工會聯合譴責香港警方，在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部，並非正常驅散手段。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾為抗議當局將二讀《逃犯條例》修正法案走上街頭，昨日下午在警方不斷施放催淚彈後，示威者陸續退到中環，截至今凌晨示威者開始離開干諾道中的防線，並勸留守者暫時離開現場，「明早7時再見」。據醫院管理局指出，截至昨晚10點已知有72人受傷，年齡介於15歲至66歲，醫生工會也聯合譴責警方，在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部，並非正常驅散手段。而在本次衝突過後，灣仔至中環一帶交通仍未完全開通，所有位於金鐘至中環的巴士站目前仍停用，港鐵金鐘站仍應警方要求持續關閉，至於香港政府總部今明兩日也是暫停開放。

昨日下午在警方不斷施放催淚彈後，示威者陸續退到中環，截至今凌晨示威者開始離開干諾道中的防線，並勸留守者暫時離開現場。（法新社）

昨日下午在警方不斷施放催淚彈後，示威者陸續退到中環，截至今凌晨示威者開始離開干諾道中的防線，並勸留守者暫時離開現場。（法新社）

醫生工會譴責警方濫用暴力

綜合媒體報導，香港政府無視百萬「反送中」民怒，強推《逃犯條例》修正草案，引發各界發起罷工罷市罷課連署，民眾也紛紛走上街頭示威，昨上午起逾萬人湧到包圍立法會大樓和政府總部等建築物周圍，但昨下午3時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突。據香港政府新聞處引述醫院管理局資訊，截至昨晚10點已造成72人受傷，傷者年齡介於15至66歲，其中兩人情況嚴重。

醫生工會聯合譴責警方，集會初期便向示威者使用武力以及過量的催淚氣體，甚至使用布袋彈和橡膠子彈，使用時瞄準射向示威者頭部及新聞工作者。（路透）

醫生工會聯合譴責警方，集會初期便向示威者使用武力以及過量的催淚氣體，甚至使用布袋彈和橡膠子彈，使用時瞄準射向示威者頭部及新聞工作者。（路透）

香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟為此聯合譴責聲明，指警方集會初期便向示威者使用武力以及過量的催淚氣體，甚至使用布袋彈和橡膠子彈，使用時瞄準射向示威者頭部及新聞工作者，聲明指這些舉動都不是以驅散人群或群眾控制為目的手段，多名在現場的民眾、醫護人員及新聞工作者都因警方濫用暴力而受傷。

警方於今凌晨持續清理示威現場遺留的雜物。（法新社）

警方於今凌晨持續清理示威現場遺留的雜物。（法新社）

在警方不斷施放催淚彈後，示威者昨下午先是從金鐘陸續退到中環，一度有數千人聚集封鎖干諾道中，不過截至今凌晨，陸續有示威者勸留守者離開現場，有示威者稱，因前線人數少，未必能再承受一波衝擊，物資又已逐步撤離，顧及參加者安全，決定撤走，並預告還會有升級行動。

有示威民眾自發整理現場遺留的垃圾。（法新社）

有示威民眾自發整理現場遺留的垃圾。（法新社）

香港政府行政署則宣布，今明兩日（13日及14日）政府總部暫停開放。政府人員不需返回政府總部工作，按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。港鐵於今早近6點時也表示，原訂今上午將正常開放的金鐘站，將因應警方要求持續關閉。而目前所有位於金鐘至中環的巴士站仍持續停用，包含新巴城巴16條行經灣仔至中環的路線暫停，九巴多條過海路線途徑的金鐘至中上環巴士站停用，另外有80條巴士線需要改道行駛。

昨上午起逾萬香港民眾湧到包圍立法會大樓和政府總部等建築物周圍，但昨下午3時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突。（路透）

昨上午起逾萬香港民眾湧到包圍立法會大樓和政府總部等建築物周圍，但昨下午3時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突。（路透）

有示威民眾自發整理現場遺留的垃圾。（法新社）

有示威民眾自發整理現場遺留的垃圾。（法新社）

香港政府無視百萬「反送中」民怒，強推《逃犯條例》修正草案，引發各界發起罷工罷市罷課連署。（法新社）

香港政府無視百萬「反送中」民怒，強推《逃犯條例》修正草案，引發各界發起罷工罷市罷課連署。（法新社）

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