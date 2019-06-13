梵中協議遺害現！中秘密打壓天主教神父 洗腦逼入愛國會

2019-06-13 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教力道持續升高，外媒揭露，河北省張家口市政府上月底將該教區45名天主教神父強制聚集，對他們實施秘密洗腦轉化，並強迫他們加入受政府管控的愛國會。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，去年《梵中臨時協議》簽訂，梵諦岡對中國境內天主教相關事務的控制權讓步，此後中國當局便擴大解釋協議內容，強迫所有天主教徒加入愛國會，並以此為由持續騷擾、迫害拒絕加入該會的天主教神職人員。

報導指出，上月21日河北省張家口市政府出手將該教區45名天主教神父秘密聚集在一間賓館，並由大批警力把守，不讓任何人進出。監控期間，這些神父被專人施以洗腦轉化，強逼加入當局嚴密控制下的愛國會，不從者則會受到進一步騷擾迫害。

一名受害神父表示，中國政府拿《梵中協議》對他們加以壓制，威脅他們「教宗都同意了，你們（指神父）若不加入愛國會，就是不服從教宗」。政府人員接著逼迫這些神父在中國官方教會重新宣誓就職，並帶頭領導信徒們在教堂理升國旗、唱國歌，甚至學習愛國紅色歌曲。

根據《天主教亞洲通訊社》報導，地下教會神父是否加入愛國會，目前仍是梵中談判內容之一，但中國政府鴨霸的做法，顯然不在乎梵方的態度，執意對境內地下天主教會全面開戰。

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