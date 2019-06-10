反送中遊行 《紐時》：香港對中國的蔑視達到新高點

2019-06-10 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕逾百萬香港民眾9日頂著高溫湧上街頭，要求撤回犯罪嫌疑人被遣送至中國等地受審的「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），《紐約時報》10日刊載的文章批評，在北京支持下強推「逃犯條例」的香港特首林鄭月娥「論點薄弱、動機可疑」，無法回應香港商界的關注和反彈，從9日的抗議人潮來看，香港人對中國政府的鄙視程度應已飆新高。

針對2018年的「潘曉穎命案」，香港特首林鄭月娥3月提出快速修訂逃犯條例，賦予特首權力引渡任何被懷疑的在港人士至台灣，亦可引渡至中國大陸及澳門，她聲稱此舉可以「改善法治」、「填補漏洞」。《紐時》指出，林鄭月娥對新法案的論點薄弱，動機也是可疑的。香港末代港督彭定康近期評論，林鄭月娥的觀點顯然不真實且荒謬，中國和香港都很清楚，不同的法律制度間須有「防火牆」。

商界方面，生於廣州的香港媒體大亨黎智英表明，如果該法案通過，香港將成為另一個由共產黨統治的中國城市。香港的商界領袖一直希望維持香港的法治，只因它帶來了更具吸引力的投資環境。商界人士擔心引渡法案破壞該城市的商業環境，另一方面遭受中國當局的報復、敲詐和勒索，尤其最近美中貿易戰加劇，他們和美國又有往來。

《紐時》指出，林鄭月娥忽略法界專業人士提出的替代方案，也只暫時安撫了商業團體，她的倡議只是為了取悅在北京的「主人」。9日反送中大遊行人數顯示，連「沉默的大多數」都站出來了，可見香港對中國政府的鄙視程度已達新高點，這並不是北京想要的結果。

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