反送中衝撞立法會 港警痛毆驅離 多人受傷被捕

2019-06-10 05:33

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港九日有一○三萬人走上街頭，抗議港府修訂「逃犯條例」，反對這項可能將犯罪嫌疑人引渡至中國的「送中惡法」。在遊行結束後，大批示威者仍聚集在金鐘一帶，部分民眾在接近十日凌晨時衝進立法會示威區，警方動用胡椒噴霧及警棍強制驅離，雙方爆發激烈衝突，造成多人受傷。警方增援後驅散示威者，但部分示威者沿中環、灣仔不斷抗爭，以雜物及鐵馬架設防線，至凌晨近三時，警方將逾百名示威者從告士打道驅趕至舊灣仔警署前行人道。截至十日凌晨四時，警方包圍抗議民眾超過一小時仍未採取行動。

傳陳家駒及部分大學生被捕

綜合「香港獨立媒體網」與「立場新聞」等媒體報導，警方逮捕多名示威者，據傳包括「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，以及至少兩名中文大學學生及香港大學學生，但尚待證實。

據報導，接近十日凌晨時，數百名示威者衝進立法會示威區，向立法會大門推進。警方在立法會外設置防線，並動用胡椒噴霧及警棍加以驅離，示威者則以拒馬推向警員，雙方激烈推撞。警方隨即增援，大量鎮暴警察及「速龍小隊」（特別戰術小隊，準軍事化的特遣鎮暴警察）進入示威區驅離示威者。

警動用胡椒噴霧及警棍壓制驅離

警方將示威者分別向灣仔會展及中環大會堂方向驅散。中環方面，警方推進至中環海旁接近解放軍碼頭，雙方對峙並一度爆發衝突，警方動用胡椒噴霧，成功將示威者驅散往中環碼頭一帶。但在灣仔方面，數百名示威者佔領告士打道四條東行行車線，不斷移放拒馬及雜物堵路，並高叫「反送中」口號。

逾百名示威者被圍困在灣仔

警方在灣仔大舉增援，凌晨二時四十五分採取行動，由「速龍小隊」將前推示威者推倒落地拘捕，成功將逾百名示威者圍困在舊灣仔警署外。

凌晨二時許，香港警務處處長盧偉聰前往瑪麗醫院探望受傷員警後向媒體表示，共有三名員警和一名記者受傷，他嚴厲譴責一小部分示威者向警方挑釁的的暴力行為，指稱示威者是在「沒有任何理由」的情況下衝擊立法會。

公民黨和社民連發聲明 要特首為衝突負全責

立場新聞報導，警方以懷疑記者藏有攻擊性武器為由，盤查立場新聞記者背包，並懷疑記者背包內同事補給的瓶裝水為攻擊性武器，一度要求搜身，要求記者停止拍攝，但遭拒絕。立場新聞強烈譴責警方無理阻礙記者正常採訪工作。

公民黨和社民連凌晨發佈新聞稿，指控港府忽視社會反對，執意修訂逃犯條例，是引發衝突的主因，特首林鄭月娥必須為此負起全責。

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