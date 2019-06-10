香港反送中與台無關？律師警告曾用臉書罵中國的人

2019-06-10 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港百萬人9日走上街頭，參與「反送中遊行」，抗議港府審定《引渡條例》向中國低頭；律師呂秋遠對此發出警告，「台灣人覺得跟自己無關？」、「如果你在臉書上罵過中國、支持過台獨，那麼，請小心反國家分裂法，當局完全可以解釋這不是政治，而是破壞社會秩序」。

呂秋遠表示，港府對於《引渡條例》的官方說詞是為堵塞現行法律的漏洞，讓香港特首握有審議移交逃犯申請的權利，並由香港法庭作最終決定，填補法律漏洞之舉乍看之下似乎符合公平正義，但對香港人而言，未來的罪犯會移交中國，中國認為司法應該要為共產黨服務，若有港人違法，中國就能要求香港轉交中方認定犯法的人。

呂秋遠指出，過去香港法庭審查引渡逃犯申請案時，會檢視引渡申請國呈交的文件和證據，是否有符合引渡標準，同時考慮是否有其他政治動機、涉及宗教或罪行大小等問題，依照香港「佔中案」多人被判有罪的情況，香港人相當擔心《引渡條例》會生效。

呂秋遠提到，香港人對「發大財」有更深的體悟，政治自主權喪失，醫療、尿布、奶粉、移民配額都出現問題，就連發文批評中國、鼓吹民主自由，都有可能被認定是「港獨」或「反黨」，「台灣人覺得跟自己無關？」、「對於忙著發大財的台灣人來說，不知道會不會再有這種盛況媲美香港」。

呂秋遠補充，「其實，你反的不是中國，反的是奴隸。你贊成的不是香港，而是自己的自由」，若民眾在臉書上罵過中國或挺過台獨，中方完全可認定這非政治問題，依照《反分裂國家法》把踏上香港的台灣民眾貼上「破壞社會秩序」引渡中國，「如果你不想為自己的生活送終」，在台灣就要做出正確的政治決定。

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