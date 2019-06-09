中國崩潰！我國旗飄揚香港「反送中」遊行現場

2019-06-09 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中遊行」超過百萬人參與，抗議港府審定《引渡條例》讓中國獲得司法管轄權；有網路媒體指出，台灣國旗在晚間出現在遊行活動會場，畫面曝光引發網友驚呼「中國崩潰了」。

《眼球中央電視台》專門在兩岸的立場上採用反諷的口吻達到娛樂效果，粉絲專頁貼出4張照片，能見香港「反送中遊行」持續到入夜，現場有人舉起台灣國旗，在人群中顯得相當醒目，該專頁小編指出，「本台接獲我國香港特別淪陷區災胞發來電報，指今日於香港特別淪陷區舉行之『反送匪大遊行』人潮洶湧，顯見我國香港災胞對赤匪非法統治極為不滿」。

《眼球中央電視台》提到，香港此次遊行的目的在於抗議《引渡條例》，此法案若正式生效，未來「赤匪將可指使香港特別淪陷區移送任何人至大陸淪陷重災區」，在遊行現場見到我國國旗飄揚，呼籲「台灣自由地區島內統派人士發表支持意見」。

網友們見到台灣國旗出現在香港，相繼留言指出「他們是無力可回天的最後一搏，而台灣是迫不及待的想要自己送上門」、「在我們香港之死的事實上，看清台灣應走的方向。不要貪圖眼前利益，出賣自己的家」、「台灣朋友請務必反抗統一，反抗一國兩制。香港特別淪陷區災民上」、「多謝台灣，多謝央視，港人表示感激」、「對台灣關心香港的朋友表示感激」。

《眼球中央電視台》粉絲專頁全文

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