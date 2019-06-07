恐同男逼迫表演接吻 英女同志情侶公車上遭毆

2019-06-07 23:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕路透報導，英國倫敦警方7日指出，一對女同志情侶在搭乘公車時，遭4名男性口出穢言及惡意騷擾，甚至要求2人當場親吻，好讓眾人「觀賞」，兩人試圖避開未果，突然遭到圍毆，甚至還搶走他們的手機和包包。

警方表示，這起事件發生在上月30日，兩名年齡皆為20多歲的女性，在倫敦西漢普斯泰德搭上夜間巴士，「她們坐到上層座位後，4名男子開始對她們說出猥褻、粗俗及恐同的話語，接著就一連遭到痛毆，直到攻擊者搶走他們的手機和包包逃走為止。」兩人之後因臉部傷勢而送醫治療。

受害者之一、28歲的梅蘭妮亞．蓋伊蒙納特（Melania Geymonat），向英國廣播公司電台（BBC radio）表示，4名男子發現她與女朋友克里絲（Chris）的同志身分後，就開始拚命騷擾她們，「他們包圍我們，開始說挑釁的話，像是性愛體位、蕾絲邊（Lesbian，女同性戀者）等，甚至說我們可以接吻，讓他們瞧瞧。」

梅蘭妮亞表示，為了緩和氣氛，「我試著說些笑話，像是克里絲聽不懂英文等，克里絲甚至開始假裝身體不舒服…但他們卻開始朝我們丟硬幣。接下來，克里絲突然被甩到巴士中間，他們一拳一拳揮向她。我下意識衝過去，試著把她拉出來，結果他們也開始揍我，我整個血流如注。」

倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）在推特上表示，這是一起「令人作嘔、厭女情結的攻擊行為。針對LGBT（男女同志、雙性戀及跨性別者）的仇恨犯罪行為，在倫敦是不被允許的。」當地警方目前正在尋求目擊者，以協助調查逮人。

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