美德州遭巨大沙塵暴侵襲 「沙牆吞噬大地」白天變黑夜

2019-06-07 22:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州拉巴克(Lubbock)5日晚間遭沙塵暴侵襲,從外媒播放的縮時攝影可以看到,黃沙築成的沙牆滾滾而來,大地逐漸被吞噬,可見度幾乎為零,畫面既可怕又壯觀。

綜合外媒報導,美國國家氣象局(NWS)於當地時間5日下午5點53分(台灣時間6日早上6點53分)發出嚴峻警報。強風侵襲德州西北部的拉巴克地區,引起大範圍的吹塵(blowing dust)。

這場沙塵暴風速高達時速96.56公里,能見度幾乎為零,氣象局甚至將此次來襲的沙塵暴形容成「極端危險情況」,建議民眾待在家中。

沙塵暴捲起大量沙塵,當地民眾也被這壯觀的畫面震驚了,紛紛將他們拍攝的照片與縮時攝影上傳到網路上。從畫面中可以看見,漫天黃沙洶湧而來,迅速吞噬整片大地,天邊是大片烏雲和棕色沙塵,白天變成黑夜,看上去就像世界末日。

氣象局專家指出,沙塵暴在拉巴克市一帶算是常見的景象,但一個在德州西部的當地廣播電台記者表示,儘管他曾經見過不少強烈的沙塵暴,但卻從未見過如此「瘋狂」的景象。

Did you see the wall of dust as it charged toward #Lubbock and @TexasTech today? The dust was picked up by strong outflow from a cluster of severe thunderstorms as they moved toward the city. #TxWx pic.twitter.com/pUHpoXgLX9