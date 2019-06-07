美德州遭巨大沙塵暴侵襲 「沙牆吞噬大地」白天變黑夜
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黃沙築成的沙牆滾滾而來，大地逐漸被吞噬，可見度幾乎為零，畫面既可怕又壯觀。（圖擷取自推特 @McCartyConnorWX）

黃沙築成的沙牆滾滾而來，大地逐漸被吞噬，可見度幾乎為零，畫面既可怕又壯觀。（圖擷取自推特 @McCartyConnorWX）

2019-06-07 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州拉巴克（Lubbock）5日晚間遭沙塵暴侵襲，從外媒播放的縮時攝影可以看到，黃沙築成的沙牆滾滾而來，大地逐漸被吞噬，可見度幾乎為零，畫面既可怕又壯觀。

綜合外媒報導，美國國家氣象局（NWS）於當地時間5日下午5點53分（台灣時間6日早上6點53分）發出嚴峻警報。強風侵襲德州西北部的拉巴克地區，引起大範圍的吹塵（blowing dust）。

這場沙塵暴風速高達時速96.56公里，能見度幾乎為零，氣象局甚至將此次來襲的沙塵暴形容成「極端危險情況」，建議民眾待在家中。

沙塵暴捲起大量沙塵，當地民眾也被這壯觀的畫面震驚了，紛紛將他們拍攝的照片與縮時攝影上傳到網路上。從畫面中可以看見，漫天黃沙洶湧而來，迅速吞噬整片大地，天邊是大片烏雲和棕色沙塵，白天變成黑夜，看上去就像世界末日。

氣象局專家指出，沙塵暴在拉巴克市一帶算是常見的景象，但一個在德州西部的當地廣播電台記者表示，儘管他曾經見過不少強烈的沙塵暴，但卻從未見過如此「瘋狂」的景象。

  • 美國德州拉巴克5日晚間遭沙塵暴侵襲。（圖擷取自推特 @brycemcwhirter）

    美國德州拉巴克5日晚間遭沙塵暴侵襲。（圖擷取自推特 @brycemcwhirter）

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