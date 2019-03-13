「是中國的霧霾啦」 《新哆啦A夢》讓中國網友大崩潰

2019-03-13 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕近期內中國微博上瘋傳1組照片，日本動漫《新哆啦A夢》中，竟然出現責怪中國霧霾的劇情，引發中國動漫迷不滿，但外媒事後查證發現，是中國字幕組自行「腦補」，原版劇情只提到中國的「黃沙」。

《新哆啦A夢》中一段劇情顯示，主角大雄與配角小夫2人來到班上的資優生「小杉」家門前，對著小杉指著黃澄澄的天空詢問，「那麼，這樣奇怪的天空要怎麼解釋啊」，小杉對此回答，「是霧霾啦，中國大陸的」，但可見中文字幕下方的日文字寫著「黃砂」。

根據《香港01》報導，有網友對此找尋原版漫畫，發現譯本中大雄對小杉提問「你怎麼解釋今天的天空為什麼這麼灰暗？」，小杉給大雄的答覆為「是黃沙，是中國大陸上的黃沙被偏西風吹到日本來了，這只不過是一種自然現象」。

網友得知真相後，紛紛將矛頭指向中國負責翻譯動畫的「銀光字幕組」，竟然將「黃沙だよ（沙塵暴）」翻譯為「霧霾」，而該字幕組過去也有不良紀錄，有成員非法下載日本動漫卡通，並擅自加上中文字幕再轉發至中國網域，嚴重影響日商版權被日本警方逮捕。

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