「896430學生缺席」 中國民眾用超市飲料架紀念六四

2019-06-04 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕適逢六四天安門事件30週年，中國封鎖六四相關消息，並在社群平台上嚴控敏感詞彙，不過，依舊擋不住許多民眾以自己的方式紀念六四，如禁食1天、點蠟燭祭奠，或是在超市飲料架上發揮創意，列出有紀念寓意的數字等。

據《自由亞洲電台》報導，江蘇一名人權工作者表示，六四當天，中國有許多翻牆軟體失效，造成無法瀏覽境外網站和登入Google信箱，不少民眾想私下傳紀念六四的圖片也發送失敗，「有些人只能用比較隱晦的方式，通過各種途徑表達自己哀悼和思念，希望六四學生、市民的在天之靈能夠聽到。」

報導指出，有民眾在超市的商品架上，把外觀貼有數字的飲料排成「896430」順序，意謂「1989年6月4日天安門事件30週年」，其中，包裝更分別印有「學生」和「缺席」。對此，許多中國網友在社群上表示，「服了」、「難受想哭」、「最後的學生缺席，感傷」、「學生缺席真實太靈魂了」、「很聰明，不過這個數字印刷圖案的飲料可能要遭殃被禁」。

此外，有的中國民眾禁食24小時，藉此紀念六四罹難者；有的民眾晚上在河邊，以紙船載著點燃蠟燭的方式來紀念；有人則在網路上巧妙地張貼一張「6月4日忌多嘴」的日曆圖片，上頭寫：「又是一個整數年份，稍有常識的人都會繼續悶聲。」

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