「連國民黨都有初選了」羅文嘉：盼中國民主來臨

2019-06-04 19:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕今天是六四天安門事件30周年，民進黨秘書長羅文嘉下午在中正紀念堂召開「守護民主，勿忘六四」記者會，會中強調台灣比任何國家更深刻感受到中國的霸權威脅，但只要有民進黨在的一天，就不會讓獨裁來臨，他並提到，現在「連國民黨都有黨內初選」了，「這就是民主」，「希望很快可以看到中國民主的來臨」！

羅文嘉指出，30年前的今天，北京天安門前發生坦克無情屠殺示威學生、工人的事件，台灣40歲以下的朋友可能沒有這段記憶，但對當時已經大學四年級的他來說，這個運動最後的結局讓他非常心痛，而且也是從六四開始，台灣跟中國走上完全不同的道路。

羅文嘉回憶，在1990年3月的中正紀念堂，台灣發生野百合學運，爭取著台灣原生的民主，當時的國民黨政府沒有像共產黨政府獨裁，所以在人民給的壓力之下，最後他們實施民主改革，所以今天才有了台灣的民主自由和言論自由。

羅文嘉說，現在台灣正如火如荼地進行各黨的總統選舉初選，不但民進黨有初選，連國民黨都有初選，而且還有很多人來參加，這個就是民主，而這民主並不是從天上掉下來，而是3、40年前一代又一代人努力犧牲、跌倒、站起來所爭取的，如果時光回溯到30年前，中共獨裁政府不採取用坦克強行壓過人民的方式，如果中共也接受民眾的召喚採取民主化，相信今天的中國會不一樣，不只是國土廣大、軍事強大，而是得到世界各國真正的欽佩。

羅文嘉感嘆，30年前的今天，中共採取高壓政策，派遣無情的坦克碾過人的身體，經過30年後，那個政府仍然一點都沒有改變，而且還極力掩飾這段歷史，甚至很多朋友至今沒辦法回到自己的家鄉，沒有辦法在自己的土地上呼吸自由的空氣，只能在台灣、美國、澳洲、日本或其他自由土地上遙望自己的家鄉，期盼有一天國家可以擁有這種自由。

羅文嘉強調，他衷心希望可以快點看到中國民主的來臨，讓中國朋友也可以無所顧忌的批評政府、批評總統、批評任何一個政治人物或談論任何一個政治議題，「你可以選擇喜歡的政黨，政治人物做不好，你也可以把他換下來，這就是民主的可貴！」

近日中正紀念堂自由廣場上擺放了紀念六四事件的大型坦克人裝置藝術，羅文嘉今也特別提到，雖然這個裝置藝術看起來「有點可愛」，但30年前發生在北京天安門時可一點都不可愛，作為台灣的執政黨，他必須告訴國人，不管是支持哪個政黨，不管來自於哪個地方，都要一起珍惜此刻這百分之百的自由，他也相信只要有民進黨在，就不會有獨裁的來臨。

羅文嘉最後提到，台灣位在中國大陸的邊緣，比任何國家都更能深刻感受到來自中國的霸權威脅，只有中國變得更民主，台灣才會更安全，希望台灣人、台灣的知識份子一起努力，讓中國知道民主是沒有國界的。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法