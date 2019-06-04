六四歷史傷痕 郭台銘：我們要努力抹平

2019-06-04 16:09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今天是中國六四天安門事件發生30週年，國民黨總統初選參選人郭台銘說，他那時人在美國：「在半夜看到新聞，非常悲痛，我們要努力抹平。」

郭台銘今日以國民黨總統初選參選人身分，參加全國村里長聯誼會的聚會，對於六四事件，他特別親筆寫了一段回應：「我肯定1980年代中國改革開放，奠定後30年發展，在1989年發生的六四事件，是歷史的傷痕需要撫平與癒合，台灣自由民主的發展，是一盞明燈，能提供對岸發展參考，我對所有當時受到的民眾與家屬，保持深切悲傷同情。」

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