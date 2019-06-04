威脅台灣的政府 吾爾開希：現在和六四當年是同一個

2019-06-04 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕1989年發生的六四天安門事件，晃眼至今也已滿30年了。當年的學運領袖吾爾開希在接受專訪時表示，他很擔心再過一個30年，六四事件就會被世人遺忘。他強調，記憶是對抗暴政的方式，維持這個記憶就是提醒世人，現在對維吾爾族和藏人的迫害，對香港和台灣和威脅的那個政府，和當年屠殺和平請願的學生的那個政府，正是同一個。

根據「法國國際廣播電台」 昨（3）日報導，吾爾開希在巴黎出席紀念劉曉波的《劉曉波－挑戰北京的人》紀錄片首映式時接受訪問時，談到對六四30周年的紀念和對未來的期望。

「按照現代歷史的習慣，如果再過30年就不再將其歸為現代的事情，而是一個歷史事件了。」吾爾開希表示，他很擔心再過30年，六四事件就會被世人遺忘。

之所以希望能持續記住六四事件，吾爾開希認為，「記憶是我們對抗暴政的一個很謙卑的方式」。在以記憶反抗中共暴政的同時，六四事件也提醒著世人，「那就是他們仍然無論在境內對維權運動的壓迫，對維吾爾族和藏人的迫害，對香港和台灣和威脅等等，這些都提醒人們，正是同一個當年殘害和屠殺和平請願的學生的那個政府。」

吾爾開希表示，對他而言，過去30年來，西方社會對中國採取的政策是「極其荒謬的」。他指出，這個被西方稱為「承諾」的政策，他稱之為「綏靖政策」，而這導致的結果是「姑息養奸」，「中國現在成為全世界的邪惡源泉」。

「作為當時的參與者和親歷者」，吾爾開希想和西方民主國家表達，「你們姑息養奸造成的結果，你們也要共同承擔這個責任，所以推動中國更加民主化，不光是中國民運人士的責任，現在是生活在這個地球上的每個公民的責任。能夠擁有更大權力的西方民主國家的權利就更大。」

談到劉曉波，吾爾開希激動地表示，真的希望在座的所有人都能有幸認識到劉曉波這樣一個朋友，一個天才。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法