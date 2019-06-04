譴責六四要求真相聲明 馬英九、柯文哲不簽署

2019-06-04 16:21

〔記者謝君臨／台北報導〕「六四天安門」事件屆滿30年，數十個公民團體今將於中正紀念堂舉辦紀念晚會，並邀請各界簽署「我譴責、我要求、我承諾」3聲明；譴責中共武力鎮壓造成慘案；要求中共公布真相、道歉並追究責任；承諾持續關注中共民主改革；據指出，包括前總統馬英九、台北市長柯文哲等人均不出席晚會，也不簽署聲明。

公民團體以「銘記六四、抵抗專制」為主題，今晚7點至9點在中正紀念堂自由廣場舉辦「記憶．抵抗──中國六四事件30週年紀念晚會」活動，盼喚起世人對「六四」屠殺的記憶，聲援中國、香港自「六四」以來爭取民主的抗爭，並提醒台灣人民必須承續百年來的抵抗精神，守護得來不易的民主生活方式。

主辦單位指出，由於中國的民主化悠關台海和平與兩岸關係，隨著2020總統大選臨近，已於上週向所有總統參選人及各主要政黨領袖發出邀請函，希望他們能到場支持並簽署聲明。

聲明內容如下：「我譴責—中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求—中華人民共和國政府立即公佈六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革。」

據主辦單位統計，截至今天下午2點半，同意出席者，包括民進黨總統擬參選人賴清德、民進黨立委吳玉琴、時代力量黨主席邱顯智、時力發言人李兆立；同意簽署者為民進黨立委蘇治芬。

至於不出席也不簽署者，則包括前總統馬英九、台北市長柯文哲、國民黨總統擬參選人王金平、朱立倫、張亞中，及無黨籍總統擬參選人張善政。至於國民黨總統擬參選人郭台銘、韓國瑜則聯繫不上。

主辦單位指出，晚會主持人為台北市議員苗博雅和太陽花學運領袖林飛帆，並請到「六四」歷史見證人吳仁華、吳祚來、陳破空、李曉明，中國人權律師滕彪和香港「雨傘運動」參與者林榮基、鍾慧沁、羅冠杰，及台灣公民社會團體與其他關注中國民主人權的各界人士上台短講。

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