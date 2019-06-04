中國學生赴美簽證受限 《環時》轟美：歧視中國學生將是自毀之路

2019-06-04 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰延燒，中國教育部昨（3）日發佈留學警訊，中國一些赴美留學生，簽證開始受到限制及拒簽率上升的情況，提醒欲赴美的學生在留學前加強風險評估，對此《環球時報》昨日社評指出，中國教育部的警訊是對美國歧視行為的必要回應，並認為此舉「將是美國的自毀之路，而不可能是美國守住各種看家本領的自保過程。」

據《環球時報》社評指出，中國留學生為美國的教育繁榮做出巨大貢獻；目前在美留學生共約110萬人，中國留學生佔1/3，這些留學生一年為美國貢獻了400多億美元的消費，其中中國留學生在美2018年的總消費一年高達189億美元。

評論提及，儘管美方蔑視中國留學生對美的貢獻，中國當局不會採取激進的加碼措施，不會主動阻止中國學生赴美留學，該次公布的警訊並非禁令，不過是讓美國的大學和教育部門感到壓力，進而將壓力傳導給美國政府。

此外，該評論強調，美國對中戰略態度的變化不是短時間的事情，認為美方大概希望不讓中國留學生接觸尖端學科，「如果去美國留學完成不了有競爭力的學業，中國的頂尖學生將轉向。」整個赴美留學的實際價值和市場聲譽將降低，美國作為中國留學生首選的吸引力定會大為受損，放棄中國這個最大的發展中市場，「這將是美國的自毀之路，而不可能是美國守住各種看家本領的自保過程」。

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