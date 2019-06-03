中生赴美留學難度增 中國教育部：效期縮短、拒簽率上升

2019-06-03 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來開始緊縮中國學生赴美留學的簽證。中國教育部今發布警訊表示，赴美留學的簽證出現「受到限制，週期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升」的情況。

根據中媒「央視新聞」報導，中國教育部本日發布今年首則留學警訊，部分赴美留學中生的簽證出現「受到限制，週期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升」的情況，而上述情況的出現會對中國學生赴美求學造成影響。中國教育部表示，有意赴美的中生應「加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備。」

中國教育部發言人續梅表示，中國學生錄取數與往年相比大致相當，縱使中美關係摩擦仍在持續，中國學生赴美留學的情況，總體上呈現平穩。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今年4月在美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）上，在針對「中國經濟間諜」提出警告時表示，「中國創造了全民皆偷的方式，通過各種各樣的公司、大學和組織，盡其所能盜竊我們的創造，通過中國情報機構、國企、通過大量私企、通過研究生和學者、以及各種為中國工作的人。」

而去年，美國司法部曾表示會積極對涉嫌從事商業竊密、經濟間諜活動的中國公司和個人展開調查並起訴。

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