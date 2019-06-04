赴美求學 中國警告加強風險評估

2019-06-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國與中國因貿易戰及其他議題，關係趨於緊張之際，中國教育部三日對有意赴美求學的學生發布正式警告，表示「一段時間以來」，中國赴美留學生的簽證「受到限制，（審查）週期延長，有效期縮短，以及拒簽率上升的情況」，因此該單位提醒「廣大學生和學者」，「加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備」。

中國教育部發言人續梅說，「儘管中美經貿摩擦，中國學生赴美留學的總體形勢仍保持平穩」，而美國高校對中方「交往合作的態度是開放的」，並且歡迎中國留學生。中國環球時報總編輯胡錫進在自己的英文推特帳號上寫道：「這警告是對近期美國對中國學生採取的一連串歧視措施做出的回應，也可以被視為對美國發起的貿易戰，所作的回應」。

香港英文報「南華早報」報導，根據美國國土安全部最近公佈的數據顯示，在美國求學的外籍學生中，有三十一％來自中國，是最大的國際學生來源國。今年三月間，在美國求學的中國學生多達近三十七萬人，產生的經濟效益達一百四十億美元。英國廣播公司（BBC）報導，今年第一季中國赴美公費留學生的簽證拒簽率達十三．五％。

南華早報指出，美國仍是中國學生的留學首選，儘管該意向近年略有下降。中國最大民營教育機構「新東方教育科技集團」今年調查顯示，四十三％受訪者表示美國是其留學首選國家，較前一年的四十九％下滑，其次為英國、澳洲與加拿大。

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