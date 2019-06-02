台灣通過同婚專法 法案起草人於華府研討會上備受肯定

2019-06-02 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前立法院正式通過同婚專法，身為法案起草人之一的清華大學科法所副教授林昀嫻，出席位於美國華府的法學研討會時，頻頻受到學者專家道賀。研究專長為性別、民法親屬繼承等領域的林昀嫻也很開心，直說「沒想過自己的國家會這麼快通過」。

綜合媒體報導，林昀嫻受邀出席美國法律與社會學會（Law and Society Association）年會，向來自各國的專家學者說明台灣同婚立法進程。她於會後受訪時表示，現場許多專家學者都很訝異台灣能有這樣的成就，也有不少人好奇宗教保守派在台灣的立法過程中扮演何種角色。

對此，林昀嫻認為，雖然宗教保守派確實在過程中扮演一定角色，但台灣與西方國家不同的是，基督文化並非主流勢力，傳統觀念（意即所謂道德保守派）才是立法過程中最主要的阻力。

林昀嫻表示，台灣同婚專法能順利通過，大法官解釋絕對是其中極為重要的一步，尤其解釋中僅給予立法機關2年時限，她認為這堪稱是「石破天驚」、「很有遠見」的解釋，迫使立法者必須想辦法在2年內完成立法，保障同性戀者的權益。

和林昀嫻同場報告的巴西專家也提到，巴西憲法法院也是同樣的情況，作出解釋後交由立法機關立法，但就因為沒有訂定期限，以致於巴西的立法機關至今都不予理會，立法遙遙無期。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法