訪日再爆爭議言論 杜特蒂：曾是同性戀 後來才被治癒

2019-06-02 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）又發表爭議言論，近日訪問日本的他，聲稱曾是一名同性戀者，後來因與前妻相遇才被成功「治癒」，變回直男再次成為「男人」。

杜特蒂近日訪問日本，他在與日本首相安倍晉三舉行會談，但在雙方會談前一天，杜特蒂在日本東京皇宮飯店與在日菲僑聚會時卻語出驚人地聲稱，他的政敵、菲律賓參議員特里蘭尼斯（Antonio Trillanes IV）是同性戀，依據則是有男同志告訴他，從特里蘭尼斯的行為舉止可，特里蘭尼斯根本就是個同性戀。杜特蒂還說，「特里蘭尼斯和我『類似』，但我自己醫好了自己。」

杜特蒂解釋稱，他曾經也是同性戀者，但後來遇上前妻伊麗莎白（Elizabeth Zimmerman），他便靈光一閃「就是她！」並告訴自己，這才是我要的，之後他就變回一名直男。他為了證明此事，還當場邀請數名女性上台玩親親。

雖然杜特蒂2年前在出席地方LGBT社團的活動時，曾針對婚姻平權議題宣稱「如果會讓你更幸福，我就支持。」但他先前也曾表示，自己曾考慮雙性戀，因為可以「兩邊都玩得開心」。而這次的爭議言論一出也再度引發批評，前奎松省議員塔內達便質疑，杜特蒂的言論將同性戀看成是「生病」，塔內達認為，同性戀就像任何人一樣，都有權選擇自己的生活，應該尊重彼此的選擇，而不是譴責那些跟我們不同選擇的人。

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