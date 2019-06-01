一圖勝千言！坦克貓熊對上民主黑熊 兩岸政治發展大不同

2019-06-01 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕駐慕尼黑辦事處再度撿到槍！繼上次發出小熊維尼霸凌台灣黑熊的圖片後，今天又再度發布創意圖片，以「坦克貓熊」對上「民主台灣黑熊」，在六四天安門事件將滿30週年之際，呈現兩岸間政治制度的差異，並呼籲所有理念相近國家支持台灣的民主自由。

「駐慕尼黑辦事處」日前就曾在臉書發出一張小熊維尼霸凌台灣黑熊的創意圖片，暗喻中國將台灣阻擋在WHA大門之外；他們今天再度發出創意圖片，在中國的土地上有3個坐在坦克車上的貓熊，而台灣黑熊則提著民主（democracy）與和平（peace）的袋子，簡單的圖片，顯現出兩岸之間政治制度的不同。

該貼文寫著，30年前，中國武力鎮壓天安門學生民主運動；30年後，中國發表「告臺灣同胞書」威脅以武力統一臺灣。駐慕尼黑辦事處更以三國語言表示，台灣是一個尊重人權和平等的自由民主國家，且中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制，同時必須尊重台灣2300萬人對民主自由的堅持，以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異。

最後貼文呼籲，面對來自中國的威脅，所有理念相近的國家能一同支持台灣的民主自由。

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