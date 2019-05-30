中國國防部長首訪新加坡 將登海軍潛艦及巡防艦

2019-05-30 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼國防部長魏鳳和，昨天（29日）抵達新加坡進行軍事訪問，這也是他上任國防部長後第一次出訪新加坡。魏鳳和預定將出席31日至6月2日舉行的第18屆「香格里拉對話會」（Shangri-La Dialogue），也將在訪問期間赴新加坡樟宜海軍基地，登上新加坡海軍的2艘軍艦。

根據新加坡國防部新聞稿，魏鳳和與新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）已於昨天先行會晤。2人在會談中確認，中國與新加坡海軍將於2020年共同舉行海上軍事演習。黃永宏也同時邀請中國人民解放軍的「八一飛行表演隊」，參加2020新加坡航空展。

雙方也表示，將修訂中國與新加坡在2008年簽署的「國防交流與安全合作協議」（ADESC），進一步加深2國的軍事合作。修訂內容包含，促進雙方高層更頻繁地會談、加強學術與智庫交流、擴大現有雙邊活動的規模等等。

而在訪問行程中，魏鳳和將參訪新加坡樟宜海軍基地，並且登上新加坡海軍的射手級潛艦「劍客號」（RSS Swordsman），以及可畏級巡防艦「堅強號」（RSS Stalwart）。他隨後也將拜會新加坡總理李顯龍等人，並且在香格里拉對話會的全體會議上發表談話。

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