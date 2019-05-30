警方緝捕佛教恐怖份子 緬甸賓拉登：我才不怕

2019-05-30 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸警方正在緝捕佛教恐怖份子、人稱「緬甸賓拉登」的僧侶威拉杜（Wirathu），這名極端民族主義者29日說，「我才不怕」。

綜合外媒報導，威拉杜是緬甸佛教強硬派的知名人物，以仇恨伊斯蘭教聞名，尤其針對羅興亞少數民族，經常在民族主義集會發表煽動性言論，包括呼籲抵制穆斯林商家和限制不同宗教通婚。

當地警方週二說，仰光西區地方法院已依刑法第124（A）條，向威拉杜發出逮捕令。該法涵蓋煽動叛亂，規定「試圖引起仇恨或藐視，或鼓動或企圖激發對政府不滿」，最重處3年監禁。

雖然當局發布逮捕令的背後確切原因尚不清楚，但威拉杜最近把攻擊目標指向政府，批評其腐敗、試圖改變憲法減少軍隊權力，除了抨擊緬甸實際領導人翁山蘇姬，還稱「保護國家的軍人應該像佛陀一樣受到崇拜」，引發不小爭議。

威拉杜週三通過電話告訴當地媒體他在仰光，但說警察還沒有來找他，「如果他們想要逮捕我，他們可以做到」，但他說，「我才不怕」。

威拉杜對監獄並不陌生，2003年，他在前軍政府指控下被判25年監禁，罪名是宣言極端主義和分發禁書。隨著緬甸轉型開放，他在2012年與數千名政治犯一起被釋放。

威拉杜重獲自由後隨即恢復講道，發表反穆斯林言論。2013年，《時代》雜誌以他為封面並以「Face of Buddhist Terror」（佛教恐怖份子的嘴臉）作為標題，報導提到他自稱「緬甸賓拉登」。

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