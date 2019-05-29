陷兩難處境！港資深法官首發聲評逃犯修例「不可行」

2019-05-29 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府強推《逃犯條例》，引發民意劇烈反彈，各界人士亦紛紛連署反對修法，3名香港資深法官日前接受外媒專訪時透露，《逃犯條例》修訂內容將導致港司法人員與北京產生衝突，並指香港法界普遍認為，修例一舉並不可行。

《路透》日前匿名專訪香港3名資深法官與12位商務及刑事犯罪律師，詢問他們對於《逃犯條例》法案修訂內容與影響的看法，後者表示，《逃犯條例》修訂將成為香港法制面對最嚴峻的挑戰，未來將對商業、政治與外交等領域造成廣大負面影響。

港法官首度發聲，批評逃犯修例

據悉，為維持司法公正，香港法官按慣例不對政治或立法等相關事件發表評論，這次他們罕見打破沉默，對《逃犯條例》法案修訂一事表達憂心。

《路透》引述該名非常資深、但因事件性質過於敏感而不願具名的法官說法指出，在22年前英國向中國移交香港主權，香港特區成立後，中國政府承諾保障特區獨立的法律制度。在此制度下，移送逃犯的程序必須基於對受引渡方「公平審判」、「人道懲罰」的雙重信任，但此次修例全然漠視此信任的重要性。

指逃犯修例可行低，港法官處境兩難

法官們認為，有理由對受引渡方（中國）的法律制度存疑，按香港以英國為基礎建立的普通法制度，中國共產黨控制下的司法系統完全欠缺前述引渡所需的二大核心信任要項。

另一名法官則憂心地表示，中國與香港的聯繫日益緊密，未來若拒絕移交重要嫌犯，將招來中方的政治壓力；而倘若他們批准移交逃犯，香港輿論則易批評法官純粹聽命於北京，進而損害港民對司法獨立的觀點，令香港司法人員可謂深陷兩難處境。

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