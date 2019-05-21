10種「自由」全下跌 港大民調：5指標創1997以來最低

2019-05-21 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學社會科學學院「港大民意研究計劃」今日公布的社會指標調查報告顯示，香港10項「自由次指標」相較去年全部下跌。其中在「學術研究自由」、「言論自由」、「新聞自由」、「出版自由」和「結社自由」共5項指標，全部創下1997年8月首次調查以來最低分。

根據「港大民意研究計劃」發布的調查報告顯示，10項「自由次指標」與1年前相較全部下跌。其中「信仰自由」和「遊行示威自由」創2002年以來新低。「罷工自由」則是從1997年11月以來新低。「學術研究自由」、「言論自由」、「新聞自由」、「出版自由」和「結社自由」皆為1997年8月調查項目首次開展以來的新低。

在「法治指標」方面，「法庭公正程度」和「司法制度公平程度」2項評分也呈下跌趨勢，而「司法制度公平程度」則是1997年調查項目首次開展以來的新低。

港大民研高級數據分析師戴捷輝表示，在「非核心社會指標」方面，7項指標全部較1年前下跌，當中「治安」、「效率」、「社會福利」和「公平」的跌幅顯著，「社會福利」更是自1997年相關調查題目開展以來的新低。

據香港獨立媒體「立場新聞」報導，在10項「自由次指標」中有多項創調查開始後的最低評分，「反映《逃犯條例》修訂陰霾下，香港人心惶惶。」

此次調查由訪問員進行隨機抽樣電話訪問。訪問對象為18歲以上使用粵語之香港居民，在1018個成功樣本中，分別有671位電話以及347位手機使用者。

港大民研社會指標調查報告全文

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