書商富商在港「被失蹤」 外媒：中共間接承認跨境抓人

2019-05-28 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部駐香港特派員公署日前就港府修訂《逃犯條例》，為外國駐港媒體舉行閉門簡報會。港媒指出，中國官員在回答相關問題時，間接承認銅鑼灣書店的前經營者李波，以及中國明天系財團董事長肖建華，都是在中國部門跨境執法下，從香港「被移交」到中國。

香港銅鑼灣書店2015年底發生股東及員工失蹤事件，李波在沒有正式出境香港的紀錄下現身中國「認罪」，疑似被中國執法人員在香港境內「被移交」到中國；肖建華則在2017年於香港四季酒店居住期間忽然失蹤，遭押回北京配合調查。港府和北京官方一直迴避中國執法人員越境抓人問題。

根據香港《眾新聞》報導，公署副特派員宋如安上週二在會上被記者問到過去有銅鑼灣書店案、肖建華案，假如北京要某些在港人士回中國，就算沒有移交安排，中國也會用任何方法，包括司法以外途徑，讓他們回到中國。

對於上述問題，宋如安回說：「這些事情幾年前發生了，引起一些爭議，我相信假如修訂通過，我們可以透過修例處理這些問題。」媒體指出，這似乎間接證實李波和肖建華是被中國人員送回中國。

此外，宋如安也表示，修訂《逃犯條例》已得到越來越多港人支持，「 你們可多看《文匯報》、《大公報》，不要只看Apple （蘋果日報）。」《文匯報》與《大公報》立場親中，與《香港商報》和《香港經濟導報》並稱為香港「四大左報」。

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