在天安門旁領獎很慚愧！中國藝術家提「六四」遭封殺

2019-05-29 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕27日晚間「AAC藝術中國」（Award of Art China）的當代藝術評選進行頒獎，中國藝術家張玥獲頒「年度青年藝術家」獎，不料他在得獎感言上提及「六四」，稱「站在離天安門廣場這麼近的地方領獎」相當慚愧，遭到中共當局全面封殺。

綜合媒體報導，現年34歲的張玥是名現代藝術家，其作品介於社會紀實和藝術之間，曾被以色列、澳洲、德國等多個藝術館收藏，27日晚間中國重要的當代藝術年度評選活動「AAC藝術中國」進行頒獎典禮，張玥獲頒「年度青年藝術家」獎，不過他在得獎感言上提及「六四」，遭到中共當局全面封殺，事後AAC官網沒有發出新聞稿，中國媒體也全數噤聲，張玥相關舊聞也全被刪除。

「八九學運」領袖周鋒鎖在推特（Twitter）上曝光了張玥得獎感言，張玥自稱「今天來領這個獎，我感到非常慚愧」，因為他「有時為了作品的順利展出，不得不把原本清晰的表達繞來繞去，而使得作品很含糊」，而就算面對近年來自己和周圍的藝術家因作品不符審查標準而被撤掉的狀況，也沒站出來為自己或其他同行的自由表達權抗爭。

張玥最後直言：「在六四30年後的今天，我站在離天安門廣場這麼近的地方領獎，顯得更加慚愧。」此番言論已遭到中共當局全面封殺，同時張玥現也處於失聯狀態。

周鋒鎖向《自由亞洲電台》表示：「張玥選擇這樣一個場所，媒體、民間高度關注的一個地方，一個離天安門廣場非常近的地方，發表對六四30週年的致意，這肯定也是精心想過的，但最重要的是他的勇氣。」

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