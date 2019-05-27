歐洲議會選舉大勝 英脫歐黨要求參加歐盟新談判

2019-05-27 17:55

〔中央社〕歐洲議會選舉今天落幕，英國首相梅伊未能如期讓英國脫歐，引來民眾怨聲載道，也讓民粹疑歐派大將法拉吉（Nigel Farage）的脫歐黨（Brexit Party）趁虛而入取得空前勝利。

法新社報導，法拉吉盛讚歐洲議會選舉結果，並要求讓他的脫歐黨參與和歐盟的新一輪談判。這位2016年脫歐公投重要推手警告，若是不能在10月31日脫歐，他的政黨會複製這次的勝利，贏得下一次大選。法拉吉的東南英格蘭選區仍在計票時，他在南安普敦（Southampton）警告說：「我們正在摩拳擦掌。」

本屆歐洲議會選舉時間正值英國面臨混亂政局，梅伊未能按照原定計畫成功脫歐，本月24日黯然宣布辭職。

脫歐黨在歐洲議會選舉得票率位居第一，明顯親歐盟的自由民主黨（Liberal Democrats）、綠黨（Greens）和幾位前保守黨和工黨國會議員組成的新政黨「改變英國」（Change UK），得票率加起來還落後幾個百分點。

英國「衛報」報導，自由民主黨得票率居次；工黨第3名；綠黨第4；梅伊所屬的保守黨第5。歐洲議會選舉751席議員中，英國需選出73席，他們不會直接參與制定國內政策，如英國脫歐的議題，然而只要他們仍留在議會，便能就歐盟層級政策取得發言權。

路透社報導，英國2016年舉行脫歐公投時，有52%贊成脫離歐盟，48%支持留在歐盟。英國會參與本屆歐洲議會選舉全因為梅伊延期脫歐，這場選舉顯見近3年來，英國脫歐立場分歧更加嚴重。

1973年加入歐盟前身「歐洲經濟共同體」（EEC）的英國原定今年3月29日脫歐，由於各黨派人士仍對英國該在何時以哪種方式脫歐存在爭議，甚至出現二度公投的呼聲，導致英國至今仍未脫歐。

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