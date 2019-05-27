東京熱到爆！ 週末共107人中暑送醫

2019-05-27 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕好熱！日本東京都心25日、26日週末兩天氣溫都超過30度，造成107人疑似中暑送醫，讓人們直呼這根本就是夏天，東京消防廳也呼籲民眾適時補充水分，避免身體不適。

據《NHK》報導，從5月到現在，東京已經有237人中暑被送到醫院，比起去年5月1日到中旬的142人送醫，足足多出95人。東京板橋區23日舉行的高中體育季，就有12名高中生疑似當場中暑。

東京消防局建議民眾多多採取措施防止中暑，例如加強室內通風、適度喝水、避免受到強烈陽光照射等等。

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