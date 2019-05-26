AIT推薦！紐時專欄作家：我們不能改變中國但能制裁

2019-05-26 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府殘害境內佛教、基督教與伊斯蘭教徒，美國媒體《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）發布1篇評論，他寫道：「我們不能改變中國」，但可以實施針對性制裁；該篇文章獲得美國在台協會（AIT）臉書分享給台灣民眾觀看。

《紐約時報》專欄作家紀思道曾獲普立茲國際報導獎、普立茲評論奬，他23日撰文指出，中國在共產黨統治下，對信仰的壓制正在明顯惡化，在過去75年來，中國迫害穆斯林、基督徒、佛教徒的規模無與倫比，《人權觀察組織》對此認為，習近平領導的中國「對全球自由造成二戰以來沒有出現過的威脅」。

紀思道提到，美國五角大廈官員暗示，中國在新疆地區拘禁的穆斯林接近300萬人，超乎其他機構預估的100萬人，他們甚至被迫違背自己的宗教信仰，開始吃豬肉或飲用酒類飲品，中國佯稱替他們「免費健康檢查」，藉此蒐集穆斯林的照片、指紋與DNA樣本，用來建立監控數據庫。

紀思道表示，中國當局騷擾、關閉或拆除基督教堂，部分地區嚴禁孩童參加宗教儀式，《宗教監督組織》統計，中國2018年共拘留基督徒10萬人次，不少教堂被安裝監視系統，官方可透過人臉辨識技術看出有誰參與活動，違反規則就會被列入黑名單，禁止購買飛機票或火車票，去年共有1750萬人次被拒絕購買機票。

紀思道補充，佛教也被中國高壓迫害，從中國對待藏傳佛教的手段就可看出，他寫道「我們不能改變中國，但我們可以對侵害自由的個人和團體實施有針對性的制裁，此外，我們當然可以為所有宗教良心犯發聲，為他們爭取自由」，他認為這些問題可比貿易議題，兩者一樣重要。

AIT在臉書分享時也強調，這篇評論提醒大家，「我們自己所處的社會是如此努力不懈地保護我們的宗教自由」。

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