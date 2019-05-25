涉及台灣「這2種」飛彈！美公布逾157億元軍事合約

2019-05-25 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈連續2天發布新合約，軍火商雷神公司（Raytheon）獲得合計超過5億美元（約台幣157.6億元）的新合約，將對台灣修改「AGM-88B高速反輻射飛彈」、維修「AIM-9X」響尾蛇二代與其升級版飛彈。

美國防部22日指出，亞利桑那州的雷神飛彈系統公司獲得價值1億5146萬8431美元（約台幣47億7532萬1760元）的合約，用於支援與維修「AIM-9X」響尾蛇二代與其升級版飛彈，客戶為美國海軍、空軍與台灣、瑞士、土耳其、澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、以色列、日本、南韓、科威特、阿曼、馬來西亞、摩洛哥、荷蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯與新加坡，預計2022年5月完成。

美國防部23日提到，雷神飛彈系統公司拿到3億5549萬3640美元（約台幣112億72萬3960元）的合約，用於更新、修改「AGM-88B高速反輻射飛彈」，該公司會在卡達、台灣與巴林現場修改AGM-88B飛彈，轉換為空中訓練導彈（CATM-88B），此合約並無明訂交付期限，也沒有註明涉及多少顆飛彈。

美國2017年6月底宣布售台供F-16戰機使用的「AGM-88B高速反輻射飛彈」，可使升級後的F-16戰機發揮更強戰力，「AGM-88B高速反輻射飛彈」俗稱「HARM飛彈」，主要功能在於摧毀敵方雷達、通訊設備等無線訊號發射來源，射速達二馬赫，最大射程約150公里，如兩岸爆發衝突，可針對中國沿岸雷達站等施以打擊。

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