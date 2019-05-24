從娃娃抓起！中國大學密件曝光 15部門連手打壓信教生

2019-05-24 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉打壓宗教，惡跡罄竹難書，有外媒披露一份中國大學內部機密文件，當局要求該校動員15個部門，對莘莘學子進行全方位監視，並對信教者加以嚴厲打壓。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國中部一所大學去年底收到題為《宗教工作部門、工作隊伍責任清單》的命令，要求該校共15個部門聯合嚴控宗教，針對課堂教學、教材、圖書、師生論文、論壇、宣傳工作甚至手機、網路、餐廳、住宿、教室選用等方面進行全方面管查，監控一切涉及宗教事務。

這項行動由該校「統戰部」帶領，嚴格監管師生信教狀況，並建立信教者名單，進而作好「思想轉化工作」；該校科研處則負責對全校師生的報告、論文、著作與論壇等活動進行審查，並處理審查出的涉宗教事務。

此外，該校還派出現代教育技術中心、學工部、保衛處、圖書館、外事辦、國際教育部、宣傳部、學報編輯部、後勤管理處等部門，按所屬性質在各項目分門別類地管控師生信教狀況。

值得注意的是，為加強課堂教學管理，中國當局收買了一批「學生訊息員」，這些「間諜學生」滲透至全國各校，在課堂上監視老師，嚴防老師在課堂上傳播宗教思想，並確保大學課堂中沒有政府不喜歡的言論出現，而這些教授一旦遭舉報，輕則被解雇，重則面臨更嚴重的迫害。

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