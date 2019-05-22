中國打宗教入了魔 連政府認證合法教會也被拆成廢墟

2019-05-22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉打壓宗教，事例罄竹難書，就連受官方認證的「三自教會」也難逃魔爪。外媒指出，河南省政府近期對三自教堂展開大規模迫害，不僅以各種荒誕理由強行取締教會，更強制拆除內外大片設施，讓整個教堂宛如廢墟。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，河南省東街教堂2011年獲得當地宗教局頒發《宗教活動場所許可證》，是一所官方核准的三自教堂，然而當局從去年8月起頻以各種荒誕理由強行取締該教堂，信徒們不願妥協，堅持在教堂聚會，此後這場與政府的不對等抗戰便即展開。

今年初，當地政府出動大批人力，將教堂內20多張木製長椅與坐墊強搬至室外燒掉，此後將教堂前後門用磚頭、水泥封死，禁止信徒入內聚會，教會方面見狀欲聘僱律師狀告當地官員，當局卻以「撤銷律師資格」恐嚇，嚇得沒人敢接手此案。

信徒們眼見求助無門，卻又不甘願受迫害，遂將封院的磚牆推倒，堅持進駐聚會。然而，道高一尺魔高一丈，當地政府怎能容得下「刁民」放肆，遂私下雇人將教堂內講台拆除、用電鑽將地板破壞，把整個教堂搞得形同廢墟，接著再次封堵大門。

《寒冬》指出，中國地方各層級幹部受中央嚴厲宗教政策趨使，大力整治宗教信仰，讓類似案例在中國不斷上演，手段更是日益兇殘，讓人民敢怒不敢言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法