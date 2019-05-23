紐約聯邦法院裁定 銀行需交出川普財務紀錄

2019-05-23 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約華盛頓特區的聯邦地區法院（United States district courts）20日裁定，總統川普需遞交個人財務紀錄給眾議院，並已發出傳票給和川普有關的會計師事務所與銀行，要求交出他8年前至今的資料。川普認為這是民主黨對通俄門事件的擴大調查，因此拒絕配合，但法院昨（22日）駁回川普提出的上訴。

華盛頓特區聯邦地區法院20日裁定，負責總統川普財務的瑪澤會計師事務所（Mazars），以及與川普有關的德意志銀行（Deutsche Bank）和第一資本金融公司（Capital One），必須交出他8年前至今的財務紀錄，給予民主黨主導的眾議院監督委員會（Oversight Committee）。

華府地方法院哥倫比亞特區法官梅塔（Amit Mehta）發表聲明，表示為釐清利益衝突與道德問題，國會有權調查總統的財務紀錄，且憲法已賦予國會罷免總統的權力，因此就算沒有正式提出彈劾，也具有調查總統是否有違法行為的合理性。

對此，川普拒絕配合法院判決，表示這是民主黨對通俄門事件的擴大調查，並與內閣力阻國會取得相關資料，不過法院於昨（22日）裁定駁回他提出的上訴，維持對相關單位發出傳票的指令，川普和川普集團（Trump Organization），以及與其家族有關的企業，需遞交稅表和財務文件，而川普有可能對昨日的裁定駁回提出上訴。

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