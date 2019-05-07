衛星影像分析：中國第3艘航母恐全亞洲最大軍艦

2019-05-07 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕美華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前取得一份衛星影像，資料中顯示中國可能正在建造第3艘航空母艦，有研究員更表示，這艘航母一旦建成，可能成為全亞洲最大的軍艦，作為中國是亞洲最大海軍強權的象徵。

綜合媒體報導，中國媒體近期頻頻暗示中共當局正在建造新航母，但官方卻未證實，有關於航艦建造計畫的時間、地點、規模等都是機密，美國國防部本月3日公布2019年中國軍力報告，其中就指中國已開始打造新航艦，但沒有相關影像佐證。

今天路透獨家公布了一份由CSIS提供的4月份衛星照片，CSIS指出，過去6個月，位於上海市郊的江南造船廠正加緊建造中國第3艘航空母艦，同時也是中國最大的航空母艦。

根據這份影像分析，打造中的船艦船頭前端有30公尺寬，船體有41公尺寬，上方則有高架起重機。CSIS分析師福納樂（Matthew Funaiole）便表示，「根據我們從影像上所看到的，過去半年來（中國）有大型建造活動，似乎就是第3艘航艦。如果不是，實在很難想像會是什麼其他大型船艦。」

美國防部上週在中國軍力報告中就表示，中方第3艘航艦計畫將會比前2艘的規模還大，且配備有助戰機起飛的彈射系統，「這種設計能使它搭載更多戰機、固定翼預警機，應付急遽的飛行任務。」

新加坡東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）專家史托瑞（Ian Storey）也表示，「一旦航艦建成，它將超越亞洲所有國家的任何作戰船艦。」

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