衛星照曝光！路透：中國正建第三艘航母 疑改用彈射系統

2019-05-07 15:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國第二艘航空母艦母在去年下水後，外界關注的重點開始轉向第三艘航母。去年11月26日新華社官方微信公眾號一篇文章首度透露了中國第三艘航母的研製狀況。路透7日獨家報導，根據一批商業衞星公司的照片，顯示位於上海的江南造船廠，正在興建第三艘航母。

中國第一艘航空母艦「遼寧」號，是由前蘇聯年代的「瓦良格」號改裝而成，第二艘航母是中國自行建造，參考「遼寧」號設計，目前已經下水，進行海試，中國媒體預計最快明年會服役。這兩艘航母都是採取滑躍式甲板的傳統動力軍艦。不過據路透指出，與目前兩艘航母不同，新的中國國產航母預期會採用彈射系統，以增加艦載機起飛時的載重量。

路透引述的衞星照片，攝於上月17日，顯示上海的江南造船廠有多座新建成的廠房，應是生產船艦的預製組件，在新的組建設施中，已經有巨型的吊機，並且放置大量已製成的的組建，準備組裝。

衞星照片測量，一件較大的航母船身組件寬約41公尺，預計這艘航母，將會比現在進行海試的中國國產航母更龐大，而且應該會使用彈射系統，取代目前遼寧號及中國國產航母使用的滑躍式甲板。

此前，英文時事雜誌《外交家》（Diplomat）分析，如果加上可被視為「準航母」的兩棲突擊艦，中國有可能在2025年之前至少擁有4個航母艦隊，甚至有機會上看7個（3艘航母、4艘兩棲突擊艦）。

《外交家》認為，由於中國在南海、東海要面對實力一流的美日艦隊，自然在造艦速度上不敢放鬆，包括至少6萬噸級的航空母艦、4萬噸級的075型兩棲突擊艦、萬噸級的055型飛彈驅逐艦都在持續生產中。

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