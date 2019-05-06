美艦南沙自由航行 中國官媒嗆「挑釁」 網民喊「打沉它」

2019-05-06 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕美軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）向媒體表示，今日有2艘飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）及「普瑞布爾號」（USS Preble），駛進南海南沙群島12海里範圍內「自由航行」。對此，中國官媒高呼「挑釁！」

根據中國官媒《環球時報》報導，中國外交部發言人華春瑩指責，美艦行為侵犯中國的主權，「破壞有關海域的和平、安全和良好秩序」。華春瑩除了表示「強烈的不滿和堅決的反對」，並宣稱「中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。」

中國官媒《環球時報》今以「挑釁！美兩艘導彈驅逐艦擅闖南沙，進入我島礁12海裡」為題，高分貝指責美艦行經南沙群島12海里範圍內，且批評多斯所說的「自由航行」是「老調重彈」。

中國網友紛紛在該報導底下的留言表示「已經受夠了這種挑釁」，「該打了，明確告訴特朗普，這是最後一次，再來堅決反擊，打沉它！」；「咱們海軍艦就應該到關島12海浬，堅決對等反擊！」；「必須施以雷霆手段讓美狗長記性了！」

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