回應美艦過台海？共軍5/5起實彈演習 就在基隆百浬外

上月底航經台海的美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）。（法新社檔案照）

2019-05-06 16:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍4月28日派出驅逐艦勞倫斯號（William P. Lawrence）和史塔森號（Stethem）從南往北方向通過台灣海峽，已是今年前4個月的第4次。事隔7天，中國人民解放軍發布通報，在浙江外海展開實彈演習，似有意回應美艦穿越台海舉動，台海情勢再次引發關注。

5月4日，中國浙江省玉環市官網發布消息，解放軍定於5月5日至5月10日在海上舉行「實際使用武器訓練」。

官方稱解放軍根據「部隊年度例行性訓練計劃安排」，在5日上午6點至10日下午6點組織「實際使用武器訓練」，地點位於浙江玉環港的三門至南麂列島以東海域，而玉環與台灣的基隆港距離僅100多海里，且兩岸已開通定期直航。

演習範圍近台海主航道 範圍數千平方公里

此外，演習範圍還靠近從東海駛向台灣海峽的主要航道。而這一航道是美軍近來頻繁穿越海峽的必經之路。

官方並告誡演習範圍外過往船只聽從警戒艦艇指揮。根據官方給定的演習範圍座標發現，這次「實際使用武器訓練」覆蓋範圍至少數千平方公里。

至於使用何種武器，官方並未披露，但演習區域附近的南麂島近來部署解放軍的武裝直升機。該海域此前已舉行過多次「實際使用武器訓練」。

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