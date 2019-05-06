美第七艦隊宣布 2驅逐艦今駛進南沙群島12海里內

2019-05-06 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方再度對外宣布，2艘飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）及「普瑞布爾號」（USS Preble），今（6日）駛進南海南沙群島赤瓜礁（Johnson Reefs）以及南薰礁（Gaven Reef）12海里範圍內「自由航行」。

據《路透》報導，美軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）透露，2艘飛彈驅逐艦「鍾雲號」及「普瑞布爾號」今在南海執行「自由航行」任務，駛進中國實際控制的南沙群島赤瓜礁、南薰礁12海里範圍內；多斯強調，美艦「無害通過」（innocent passage）的目的，就是要挑戰過度的海事聲索，保護國際法規定的水道航行權。

報導指出，正值川普宣布對中國產品加稅，讓貿易戰再度升溫之際，美軍同時高調宣布在南海航行，恐直接激怒北京；《路透》強調，除了貿易戰、美國制裁以及台灣問題外，南海也是美中雙方日益嚴重的潛在爆點之一。

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