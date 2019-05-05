史上首見！美國小姐、美利堅小姐、美國妙齡小姐都是黑人

北卡羅來納州民事訴訟律師克里斯（Cheslie Krys，前）成為2019美國小姐（Miss USA），由去年冠軍薩默斯（Sarah Rose Summers）戴上后冠，也代表非裔女性在美國本土三大選美拿下史上首見的滿貫勝利。（美聯社）

2019-05-05 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕歷史上第一次！美國本土三大選美比賽美國小姐（Miss USA）、美利堅小姐（Miss America）、美國妙齡小姐（Miss Teen USA），皆由黑人女性拿下。

據《ABC》報導，在2019美國小姐的激烈對決中，最後由北卡羅來納州的民事訴訟律師克里斯（Cheslie Krys）戴上后冠，也讓非裔女性完成選美史上首見的滿貫勝利。

代表紐約州出賽、獲得2019美利堅小姐頭銜的富蘭克林（Nia Franklin），則是受過古典音樂訓練的歌劇演唱家。

登上2019美國妙齡小姐后位的是康乃狄克州高中畢業生加里絲（Kaliegh Garris），她計畫繼續上大學念書，完成當護理師的夢想。

非裔女性在選美比賽中有著艱難歷史，美利堅小姐選美於1921年開始，不過當時禁止有色人種參加，因為規則中明訂只有白人女性可以參賽，直到1940年代終於放寬規定，但到了1983年才有首位黑人女性威廉斯（Vanessa Williams）摘下后冠。

美國小姐選美則在1952年創辦，直到1990年，才出現第一位非裔選美皇后吉斯（ Carole Anne-Marie Gis）。影響所及，1991年也出現非裔的美國妙齡小姐畢夏普（Janel Bishop）。

受過古典音樂訓練的歌劇演唱家富蘭克林（Nia Franklin），摘下2019美利堅小姐（Miss America）的后冠。（圖擷自「niaimanifranklin」IG」

康乃狄克州高中畢業生加里絲（Kaliegh Garris），登上2019美國妙齡小姐（Miss Teen USA）后位。（圖擷自kalieghgarris）

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