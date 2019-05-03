辦公室裝防彈板！ 亞馬遜CEO維安費用1年5000萬

2019-05-03 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos），今年再度升級了他的維安層級，在他的辦公室內加裝要價18萬美元（約新台幣561萬元）的防彈玻璃。此外，他去年（2018年）全年的維安費用高達160萬美元（約新台幣4987萬元），令人咋舌。

綜合外媒報導，貝佐斯加裝的防彈玻璃極為高檔，號稱足以抵擋「軍事突擊步槍連續射擊」。而貝佐斯也並非公司裡唯一加裝這種防彈玻璃的人，亞馬遜全球消費長威爾克（Jeff Wilke），早在去年就裝了同樣的防彈玻璃，附帶有防爆門和緊急按鈕。

此外，最近公布的1份文件也顯示，亞馬遜公司去年總共花了160萬美元在貝佐斯的個人維安上。同樣在個人維安上花費如此鉅額費用的人，還有美國大型資料庫軟體公司甲骨文（Oracle）的執行長艾里森（Larry Ellison）。而著名汽車共享公司Uber的執行長柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）就更「貴重」了，他去年總共花了200萬美元（約新台幣6234萬元）來保障自己的安全。

要說到全世界最「貴重」的執行長，就不得不提到Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），他去年全年的維安費用高達了2260萬美元（約新台幣7億4百萬元）；相形之下，亞馬遜執行長的維安費用可說是小巫見大巫了。不過報導也認為，貝佐斯的維安費用很可能遠高於公司為他登記的金額，因為他常常自掏腰包來「維護自身安全」。目前亞馬遜公司並未對此給出任何回應。

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